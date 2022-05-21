Минфин попросили пересмотреть нулевую ставку акциза на этанол для фармацевтики

Комитет Госдумы по экономической политике попросил Минфин пересмотреть нулевую ставку акциза на этанол для фармацевтики. Депутаты полагают, что рост производства может свидетельствовать об уклонении от уплаты акцизов.

Комитет Госдумы по экономической политике направил в Минфин письмо с просьбой пересмотреть нулевую ставку акциза на этанол для фармацевтики. По мнению депутатов, рост его производства может свидетельствовать об уклонении от уплаты акцизов. Соответствующее письмо было направлено на имя главы ведомства Антона Силуанова, передает ТАСС со ссылкой на сам документ.

«Увеличение объемов производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) в отсутствии роста потребности в спиртосодержащих лекарственных препаратах, производимых для целей здравоохранения, может свидетельствовать об уклонении от перечисления в бюджетную систему Российской Федерации акцизов, соответствующих разнице произведенной и использованной фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для целей здравоохранения, что, в свою очередь, приводит к непоступлению в доход бюджета части акцизов», — говорится в письме, подписанном председателем комитета Максимом Топилиным.

Согласно данным ЕГАИС, в I квартале этого года объем производства этанола составил 1,7 млн декалитров. Это в 5,3 раза превышает объем его производства за тот же период 2021 года. При этом Минздрав не подтвердил информацию об увеличении потребностей в фармсубстанции для производства спиртосодержащих препаратов. В комитете полагают, что рост может быть связан с производством алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, реализуемый организациям, не исполнившим обязанность по уплате авансового платежа акциза с 1 января по 31 декабря этого года включительно, облагается налоговой ставкой. В то же время фармсубстанция этанола с 1 января 2021 года облагается нулевой ставкой акциза при реализации спирта организациям, имеющим лицензии на производство фармацевтики, а спиртосодержащие лекарства «не рассматриваются как подакцизные товары», говорится в письме.

В связи с этим глава комитета просит Минфин разработать и представить в комитет комплекс мер, предусматривающих внесение изменений в законодательство и направленных «на обеспечение поступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм акцизов от налогообложения подакцизных товаров».

Ранее глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой усилить контроль за спиртосодержащими лекарствами. Росздравнадзор предложил рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство в части запрета перепродажи лекарственных препаратов, содержащих этанол, между оптовиками.

Артем Косенок

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