В Госдуму внесен законопроект о смягчении административной ответственности для бизнеса

Правительство предложило смягчить административную ответственность для бизнеса, в том числе и фармотрасли. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Госдумы.

Правительство предложило смягчить административную ответственность для бизнеса, в том числе и фармотрасли. Изменения вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Госдумы.

Так, правительство предлагает закрепить в КоАП РФ условия для уменьшения размеров санкций и ужесточить порядок их назначения:

в случае предотвращения вредных последствий правонарушения либо добровольного возмещения причиненного ущерба (устранения причиненного вреда) административный штраф назначается в минимальном размере;

штраф за впервые совершенное правонарушение может быть заменен на предупреждение для всех субъектов административных правонарушений, выявленных в ходе государственного и муниципального контроля;

в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу можно будет оплатить 50% административного штрафа за выявленные в рамках госконтроля правонарушения;

на шесть месяцев может быть введена отсрочка на уплату штрафа, наложение административного ареста, лишение специального права, принудительное выдворение за пределы страны иностранного гражданина или человека без гражданства;

не допускается рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, должностным лицом, проводившим указанное мероприятие и проверку и возбудившим дело о таком административном правонарушении;

дело об административном правонарушении по выявленным в рамках госконтроля нарушениям обязательных требований не может быть возбуждено без проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверки и оформления акта по его результатам со взаимодействием с контролируемым лицом, проверки (кроме случаев применения обеспечительных мер по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, изъятия вещей и документов либо ареста товаров, транспортных средств и иных вещей).

Кроме того, авторы законопроекта предлагают установить ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей, а также закрепить возможность для них участвовать в делах об административном правонарушении в качестве защитника.

По мнению правительства, эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес, говорится в пояснительной записке.

Фото: duma.gov.ru

Артем Косенок

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