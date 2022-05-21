В Госдуму внесен законопроект о смягчении административной ответственности для бизнеса

Правительство предложило смягчить административную ответственность для бизнеса, в том числе и фармотрасли. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Госдумы.
Правительство предложило смягчить административную ответственность для бизнеса, в том числе и фармотрасли. Изменения вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение Госдумы.
Так, правительство предлагает закрепить в КоАП РФ условия для уменьшения размеров санкций и ужесточить порядок их назначения:
- в случае предотвращения вредных последствий правонарушения либо добровольного возмещения причиненного ущерба (устранения причиненного вреда) административный штраф назначается в минимальном размере;
- штраф за впервые совершенное правонарушение может быть заменен на предупреждение для всех субъектов административных правонарушений, выявленных в ходе государственного и муниципального контроля;
- в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу можно будет оплатить 50% административного штрафа за выявленные в рамках госконтроля правонарушения;
- на шесть месяцев может быть введена отсрочка на уплату штрафа, наложение административного ареста, лишение специального права, принудительное выдворение за пределы страны иностранного гражданина или человека без гражданства;
- не допускается рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденного по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, должностным лицом, проводившим указанное мероприятие и проверку и возбудившим дело о таком административном правонарушении;
- дело об административном правонарушении по выявленным в рамках госконтроля нарушениям обязательных требований не может быть возбуждено без проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверки и оформления акта по его результатам со взаимодействием с контролируемым лицом, проверки (кроме случаев применения обеспечительных мер по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, изъятия вещей и документов либо ареста товаров, транспортных средств и иных вещей).
По мнению правительства, эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес, говорится в пояснительной записке.
Фото: duma.gov.ru
Артем Косенок
pharmvestnik