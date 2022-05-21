На Wildberries обнаружены рецептурные лекарства с предложением доставки на дом

Пользователи социальных сетей обнаружили, что на маркетплейсе Wildberries можно заказать доставку рецептурных препаратов на дом. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир». Сервис обещает доставить лекарство 21—23 мая, доставка препарата ценой 2982 руб. была бесплатной.

На сайте можно заказать разные формы рецептурных препаратов «Эликвис» и «Арепливир». В описании препаратов указано, что они относятся к категории БАД. Цена указана с учетом скидки.

При этом у препаратов разные поставщики — к примеру, поставщиком одной из форм «Арепливира» числится компания ООО «Фармалид». Поставщик одной из форм «Эликвиса» — частное лицо.

UPD: После публикации новости сервис убрал позиции с сайта.

Онлайн-продажа лекарств, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных и спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25% запрещена. «ФВ» направил запрос в Wildberries.

Президент Владимир Путин в конце апреля поручил правительству подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом. Он должен быть готов до 1 июля 2022 года.

Руслан Мавлиханов

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