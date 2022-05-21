Roche и Novartis сформируют коалицию для борьбы с раком в бедных странах

Ряд фармкомпаний, в том числе Novartis и Roche, создадут коалицию по борьбе с раком в бедных странах. В качестве первого шага Novartis передала лицензию на свой противоопухолевый препарат производителям дженериков.

Фармацевтические компании, в том числе Novartis и Roche, объединились с глобальными онкологическими организациями в альянс, пишет Reuters. Целью нового объединения под названием «Доступ к онкологическим лекарствам» (ATOM) будет массовая поставка противоопухолевых препаратов в бедные страны.

В настоящее время менее 50% противоопухолевых препаратов из списка основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения доступны в странах с низким и средним уровнем дохода, пишет издание. В этих условиях в следующее десятилетие возможно увеличения числа смертей от рака.

В качестве первого шага коалиции Novartis передала лицензию на свое лекарство от рака крови нилотиниб Патентному пулу лекарственных средств Организации Объединенных Наций (MPP). Это позволит производителям дженериков производить препарат по более низкой цене.

Ранее таким образом компании обменивались технологиями, лежащими в основе лекарственных средств от ВИЧ и COVID-19. Нилотиниб стал первым препаратом от неинфекционного заболевания в пуле, сообщает ATOM. Патент на него действует еще год, но даже это будет хорошим подспорьем для производителей дженериков, говорит глава отдела глобального здравоохранения Novartis Лутц Хегеманн.

«Я думаю, что через год можно многое попробовать, и это не единственное лекарство, которое мы хотели бы предложить», — отметил он.

Целью коалиции является не только обмен информацией о препаратах, но и поддержка в области обучения, диагностики и доставки лекарственных средств пациентам. Коалиция пока имеет бюджет в 32 млн долл. от частных лиц. Первоначально она сосредоточится на десяти странах с низким и средним уровнем дохода, развивая существующие инициативы.

Николай Соколов

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