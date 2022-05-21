Минпромторг разработал правила субсидирования затрат на перевозку продукции фармпромышленности

Министерство промышленности и торговли разработало правила предоставления новых мер поддержки перевозчикам промышленной продукции. Предполагается, что затраты на транспортировку смогут получить организации, реализующие корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в том числе в фармации.

Минпромторг направил на общественное обсуждение проект постановления правительства о новых мерах поддержки перевозчиков промышленной продукции. Предоставлять субсидии по агентскому договору будет Российский экспортный центр (РЭЦ). Он же будет проводить отбор получателей мер поддержки.

В первую очередь поддержку смогут получить компании обрабатывающих отраслей промышленности. С 1 января 2023 года РЭЦ будет предоставлять поддержку и другим отраслям промышленности, поддерживающим конкурентоспособность российской экономики, включая фармпромышленность — до 30% затрат.

К учету будут приниматься затраты на перевозку, понесенные производителями, аффилированными с ними лицами и иными уполномоченными представителями по договорам поставки продукции, указанных в агентском договоре.

На субсидии могут рассчитывать российские компании без налоговых и иных задолженностей перед бюджетом. Среди других критериев — отсутствие признаков банкротства или дисквалификации руководства, а также максимальная доля участия иностранного капитала не более 50%.

Действие мер поддержки рассчитано до 31 декабря 2024 года. На это время приостанавливается проведение конкурсов в рамках Постановления Правительства от 26.04.2017 № 496 «О государственной поддержке российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции».

Таисия Кубрина

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