Правительство РФ компенсирует затраты на транспортировку фармпродукции

Предоставление субсидий из федбюджета будет осуществлять Российский экспортный центр (РЭЦ). Целью их предоставления является снижение затрат компаний при перевозке товаров. В случае утверждения документа организации фармпромышленности смогут с января 2023 года начать получать субсидии в размере 30% от своих затрат на транспортировку продукции.
Из проекта документа следует, что учитываться будут затраты на транспортировку, понесенные производителями, аффилированными с ними лицами и иными уполномоченными представителями по договорам поставки продукции, указанным в агентском договоре.
На субсидии смогут рассчитывать российские компании без налоговых и иных задолженностей перед федбюджетом. Среди других критериев – отсутствие признаков банкротства или дисквалификации руководства. Максимальная доля участия иностранного капитала должна составлять не более 50%.
Меры поддержки в случае утверждения постановления будут действовать до 31 декабря 2024 года.
В мае 2022 года правительство запустило специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции – не более 30% от ключевой ставки Центрального банка РФ плюс три процентных пункта. Срок, на который компании смогут получить кредит, будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, для оборудования и средств производства – три года. В перечень приоритетной импортной продукции вошли в том числе лекарства, антибиотики, вата, марля, бинты и другая фармпродукция.
Фото: csn-tv.ru