Правительство РФ компенсирует затраты на транспортировку фармпродукции

Минпромторг 19 мая представил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ о правилах оказания господдержки российским организациям промышленности, в том числе фармацевтической, в целях компенсации затрат на транспортировку продукции. Обсуждение проекта продлится до 25 мая. Минпромторг 19 мая представил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ о правилах оказания господдержки российским организациям промышленности, в том числе фармацевтической, в целях компенсации затрат на транспортировку продукции. Обсуждение проекта продлится до 25 мая.

Предоставление субсидий из федбюджета будет осуществлять Российский экспортный центр (РЭЦ). Целью их предоставления является снижение затрат компаний при перевозке товаров. В случае утверждения документа организации фармпромышленности смогут с января 2023 года начать получать субсидии в размере 30% от своих затрат на транспортировку продукции.

Из проекта документа следует, что учитываться будут затраты на транспортировку, понесенные производителями, аффилированными с ними лицами и иными уполномоченными представителями по договорам поставки продукции, указанным в агентском договоре.

На субсидии смогут рассчитывать российские компании без налоговых и иных задолженностей перед федбюджетом. Среди других критериев – отсутствие признаков банкротства или дисквалификации руководства. Максимальная доля участия иностранного капитала должна составлять не более 50%.

Меры поддержки в случае утверждения постановления будут действовать до 31 декабря 2024 года.

В мае 2022 года правительство запустило специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции – не более 30% от ключевой ставки Центрального банка РФ плюс три процентных пункта. Срок, на который компании смогут получить кредит, будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, для оборудования и средств производства – три года. В перечень приоритетной импортной продукции вошли в том числе лекарства, антибиотики, вата, марля, бинты и другая фармпродукция.