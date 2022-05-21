По делу о торговле поддельными лекарствами осудили экс-замглавы Минздрава Вьетнама

Бывший заместитель министра здравоохранения Вьетнама Чыонг Куок Кыонг приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинению в причастности к торговле поддельными лекарствами. Приговор вынес Народный суд Ханоя, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Туой че».

На своем посту 59-летний чиновник находился с 2016 года. «Злоупотребляя служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей», он содействовал местным коммерческим компаниям в незаконном импорте и сертификации зарубежных лекарственных препаратов (ЛП). В частности, выявили большое количество контрафактных ЛП. Был причинен ущерб здоровью пациентов и значительный экономический ущерб государству. Местные фирмы с согласия заместителя министра нелегально ввезли во Вьетнам и реализовали в стране различные лекарства общей стоимостью более 148 млрд донгов (около $6,4 млн).

Суд также приговорил к срокам от двух до 20 лет лишения свободы по обвинению в причастности к этому делу еще 13 человек. Это в том числе бывший заместитель директора управления по контролю за лекарственными средствами Минздрава Нгуен Вьет Хунг.

Как стало известно ранее, J&J подает в суд на дистрибьюторов и аптеки из-за поддельных лекарств от ВИЧ.

gxpnews