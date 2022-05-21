«Вектор» заявил об эффективности вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян

Вакцина против натуральной оспы эффективна и против оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян», – пояснили в «Векторе».

В связи с низким риском завоза инфекции в России препарат сейчас используют только для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения. После глобальной ликвидации натуральной оспы с 1980 года в России прекратили вакцинацию против этой инфекции.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) ранее заявило, что в стране заболели девять человек, пишет издание. Минздрав Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после того, как в Мадриде выявили восемь случаев заражения оспой обезьян. Первые случаи заболевания 19 мая выявили в Италии. Кроме того, случаи заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Австралии и Канаде.

Оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, то есть таким, которое передается человеку от животных, а симптомы схожи с теми, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны.

Для обсуждения вспышки оспы обезьян Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов. Об этом сообщила газета The Telegraph, сославшись на собственные источники. Главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов и ситуация с вакцинами.

«Вектор» ранее подал заявку на регистрацию вакцины от оспы четвертого поколения.

gxpnews