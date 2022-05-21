Роскосмос намерен создавать оборудование для КТ и МРТ

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 19 мая, на марафоне «Новые горизонты» сообщил о планах предприятий госкорпорации по созданию оборудования для КТ и МРТ.

«Мы бы хотели создавать оборудование МРТ, КТ для наших регионов», – цитирует Рогозина ТАСС.

Предприятия Роскосмоса создают медицинское оборудование в рамках диверсификации, отмечает издание. Центр им. М. В. Хруничева, в частности, создает барокамеры для новорожденных детей и для восстановления конечностей, а Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» разрабатывает цифровые очки – эмулятор полноценного зрения для людей с одним видящим глазом.

Как заявили ранее в Минпромторге, через два года половина медоборудования в России должна быть отечественной.

Минздрав предлагает снять запрет на вывоз медоборудования из России для ремонта.

gxpnews