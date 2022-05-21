В Доминикане впервые зарегистрировали российское лекарство

Регуляторный орган в сфере здравоохранения Доминиканской Республики 17 мая официально выпустил регистрационное удостоверение препарата «Бикалутамид» (бикалутамид). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Фармасинтез».

Препарат, производимый «Фармасинтез-Норд» и используемый для лечения рака предстательной железы, стал первым российским лекарственным средством, которое получило регистрационное удостоверение в Доминикане.

«Востребованность препарата на обширном рынке Латинской Америки можно объяснить высоким качеством продукта, который производится на новейшем оборудовании под строгим контролем в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики РФ на мощностях „Фармасинтез-Норд” в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

«Фармасинтез» – первая и единственная на сегодня российская фармацевтическая компания, готовящаяся к экспорту лекарственных препаратов в Доминикану, подчеркнули в пресс-службе.

Как стало известно ранее, «Фармасинтез» наладит производство бронхолитиков в Иркутске.

gxpnews