В Приморье завершили исследования нового препарата от COVID-19 «Цезарокс»

В Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке (Приморский край) завершили клиническое исследование (КИ) нового лекарства от коронавируса. Испытания препарата для лечения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, проходили с июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В медучреждении рассказали, что речь идет о третьей фазе контролируемого КИ эффективности и безопасности препарата «Цезарокс» в капсульной форме у больных с коронавирусной пневмонией.

«Мы набрали 200 добровольцев из числа пациентов, которые были госпитализированы к нам с подтвержденным ковидным диагнозом. Они прошли семидневный курс терапии параллельно со стандартной назначенной схемой лечения и остаются под нашим наблюдением. То есть это дополнительный вспомогательный препарат, разработанный компанией „МираксБиоФарма”, она выступила спонсором исследования», – рассказала заведующая инфекционным отделением больницы, заведующая кафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова.

Как она добавила, сейчас данные обрабатываются и анализируются. Скоро результаты клинического испытания «Цезарокса» представят широкой общественности.

В России весной 2022 года завершатся доклинические испытания первого в своем классе лекарственного препарата, препятствующего взаимодействию коронавируса с клеткой.

gxpnews