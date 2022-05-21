Александр Филиппов: «Оптимальная для розницы отсрочка – максимум 60 дней»

Как показали события последнего времени, розничный сегмент фармацевтического рынка нуждается в новой модели. Оптимальная для аптек отсрочка – максимум 60 дней, оборачиваемость товаров должна составлять не более 45 дней. На товары с иной оборачиваемостью – новинки ассортимента, косметику – необходимо заключать договоры комиссии. Об этом на XXIX Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Он считает, что в прежней модели взаимодействия дистрибьютора и аптеки был «потерян баланс между отсрочками и стоимостью денег», при желании розничного учреждения сократить период отсрочки до 30 дней дистрибьютор не готов был предоставить клиенту такую возможность.

«С течением времени отсрочки постепенно повышались. Не мы просили увеличить – нас вовлекли. С приходом на российский рынок новых реалий с конца февраля дистрибьюторы включили стоимость денег на любую отсрочку, что вызвало затруднения у ряда игроков розничного сегмента. Однако мы не должны вернуться к 120 дням отсрочки. Я не считаю правильным бизнес, который не ставит себе целью заработать прибыль», – цитирует Филиппова пресс-служба компании «Протек».

По его мнению, рынок давно нуждается в фармацевтическом страховании. «Страховые компании как участники фармацевтического рынка должны контролировать и выписку препаратов, и их потребление пациентами», – подчеркнул спикер.

В сложившейся ситуации на рынке смогут выжить фармацевтические компании, оборот которых составляет от 8-10 млрд рублей. Об этом на XXIX Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Джи Ди Пи» Андрей Телятников.

gxpnews