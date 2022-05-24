Минздрав сообщил о сложностях с закупкой медицинских изделий

В Минздраве заявили, что в России есть сложности с закупкой медицинских изделий. В некоторых случаях конкурсные процедуры еще не проводились.

В Минздраве заявили, что в России есть сложности с закупкой медицинских изделий. В некоторых случаях конкурсные процедуры еще не проводились, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина. Об этом она рассказала в ходе «круглого стола» «Совершенствование законодательства РФ по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Совете Федерации, передает ТАСС.

«У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий, мы это прекрасно знаем. У нас еще существуют вещи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности сегодня поставок в РФ ряда медицинских изделий. Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», — отметила она.

По ее данным на 13 мая, 63 российских региона заключили контракты более чем на 2,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в девяти регионах проходят конкурсные процедуры закупок. Однако ряд субъектов, несмотря на наличие средств, до сих пор не могут объявить аукционы. «Это связано только с одним — с деятельностью субъектов РФ», — отметила Каракулина.

В марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Как писал «ФВ», в мае правительство сократило этот перечень. Также был пересмотрен список медизделий, к которым применяется разрешительный порядок вывоза из страны.

Артем Косенок

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