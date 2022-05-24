Центр Рогачева исчерпал запасы расходников для CAR-T-терапии на оборудовании Miltenyi Biotec

НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева перевел получавших CAR-T-терапию после трансплантации костного мозга онкогематологических больных на другие виды лечения. Запасы расходных материалов на оборудовании немецкой компании Miltenyi Biotec исчерпаны.

Запасы расходных материалов для клеточной терапии (CAR-T-терапии) онкогематологических больных и трансплантации костного мозга на оборудовании немецкой компании Miltenyi Biotec в Центре Рогачева исчерпаны. Пациентов перевели на другие методы лечения, сообщил «Медицинскому вестнику» заместитель гендиректора центра Алексей Масчан.

«Альтернативных поставок нет и не будет. Эту технологию обеспечивал единственный производитель. Какие-то компании в том же направлении работают, но пока ничего близкого нет», — рассказал он.

Пациенты переведены на другую методику — медикаментозную профилактику отторжения трансплантата, основанную на применении посттрансплантационного циклофосфамида. Она широко используется в мире при пересадке костного мозга от доноров. По его словам, такая терапия более токсична, вызывает больший процент осложнений и позволяет делать меньшее количество пересадок за период времени. В течение двух последних месяцев в Центре Рогачева ее получили шесть пациентов. Масчан не исключил, что вынужденный переход на лекарственную терапию циклофосфамидом отразится на количестве пролеченных больных.

«Ранее центр выполнял 196—200 пересадок от доноров в год. Из них с методикой на оборудовании Miltenyi Biotec, которую мы утратили, было примерно 170 пересадок. Как будет работать другая методика и сколько мы сможем вылечить детей, пока сказать не можем, прогнозов таких нет», — уточнил он.

В конце марта стало известно, что немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга. Сообщалось, что больнее всего ситуация ударит по Центру Рогачева, который по ее технологиям проводит CAR-T-терапию среди детей. Центр в 2018 году провел процедуру первому пациенту.

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Артем Косенок

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