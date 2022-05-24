Препарат купленной Pfizer компании не прошел III фазу испытаний

Препарат Biohaven против спиноцеребеллярной атаксии не смог показать значительных результатов в ходе испытания III фазы. Недавно компанию решила купить Pfizer.

Biohaven Pharmaceutical заявила, что troriluzole против спиноцеребеллярной атаксии не достиг основной цели III фазы испытаний исследования. Ранее препарат не прошел испытания при болезни Альцгеймера и при обсессивно-компульсивном расстройстве.

В Biohaven заявили, что у пациентов в группе препарата болезнь прогрессировала слишком быстро, чтобы препарат мог быть признан эффективным. Компания заявила, что результаты испытаний не показывают статистической значимости.

Спиноцеребеллярная атаксия — заболевание, которое вызывает такие симптомы, как некоординированные движения, затрудненное глотание и атрофию мышц.

«Мы с нетерпением ждем возможности поделиться данными о генотипе спиноцеребеллярной атаксии 3 типа с регулирующими органами и работать с FDA для удовлетворения потребностей этой группы пациентов», — заявил генеральный директор Biohaven Влад Чорич.

Ранее в этом месяце Pfizer заявила, что купит Biohaven за 11,6 млрд долл. По условиям сделки Pfizer приобретет все акции Biohaven, которыми она еще не владеет, по цене 148,5 долл. за акцию. В ноябре она уже приобрела 2,6% акций Biohaven.

Основным активом, который Pfizer получает в результате сделки, будет уже одобренный препарат Biohaven Nurtec ODT. Он относится к классу препаратов для лечения мигрени, называемых ингибиторами пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP). Компания также разрабатывает шесть других средств от мигрени.

Николай Соколов

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