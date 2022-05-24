Компания «ИнтелБио» получила разрешение на эксплуатацию здания для фармпроизводства

В деревне Шматово городского округа Ступино было введено в эксплуатацию производственное здание. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области. Застройщик – компания ООО «ИнтелБио» (резидент особой экономической зоны «Ступино Квадрат»). Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Объект общей площадью 1450 квадратных метров построен для размещения производства косметических и фармацевтических средств: мази, средства личной гигиены и медицинские препараты для лечения и профилактики некоторых заболеваний и состояний кожи. В здании разместятся производственные линии для мелкой и крупной фасовки, упаковки и маркировки. Также здесь предусмотрена складская зона для хранения готовой продукции», – говорится в сообщении.

Объем инвестиций составил порядка 40 млн рублей, создано 40 рабочих мест, добавили в министерстве.

Как стало известно ранее, производство «инновационной» косметики наладят в технополисе «Москва».

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 24,8% за первый квартал.

gxpnews