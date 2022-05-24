180 лекарственных препаратов заканчиваются в Шри-Ланке

В больницах Шри-Ланки подошли к концу запасы 180 лекарственных препаратов (ЛП). Это в том числе лекарства, которые необходимы для лечения онкологических болезней, инъекций пациентам на диализе и реабилитации перенесших трансплантацию органов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

Как заявили источники газеты в ланкийской Ассоциации государственных медицинских служащих, в связи с нехваткой ЛП, материалов и медоборудования врачам приходится откладывать проведение плановых операций, поэтому многие пациенты могут погибнуть.

Дефицит связан с отсутствием поставок из-за задержек открытия аккредитивов в зарубежных финансовых структурах, а также с серьезной нехваткой иностранной валюты для того, чтобы оплатить необходимые медицинские препараты и оборудование в условиях, когда Шри-Ланка импортирует более 80% лекарств.

Индия, Япония и ряд других стран-доноров оказывают Шри-Ланке помощь в предоставлении лекарств, но на их доставку может уйти до четырех месяцев, пишет The Economic Times.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с 1948 года, когда страна обрела независимость. Из-за пандемии сократился иностранный туризм, возникла нехватка валютных резервов. Ланкийские власти сократили импорт и ввели строгую экономию ресурсов. Внешний долг Шри-Ланки составляет $51 млрд. Страна в апреле объявила дефолт по внешним обязательствам.

Шри-Ланка в марте текущего года одобрила применение вакцины «Спутник V».

gxpnews