Центр анализа лекарственного растительного сырья открылся в Ярославле

Центр анализа лекарственного растительного сырья, первый в России, сформирован на базе Ярославского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора. Он позволяет анализировать препараты по всем показателям качества, включая «содержание мышьяка», «определение содержания остаточных пестицидов», «определение содержания радионуклидов» и «содержание тяжелых металлов». Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

«До открытия центра подобными методами исследования частично обладали разрозненные негосударственные лаборатории, теперь же так популярные у населения травяные сборы будут проверяться по всем необходимым показателям в одном месте. Это обеспечит ускоренный выход на рынок качественных, эффективных и безопасных препаратов из лекарственного растительного сырья», – говорится в сообщении.

Для обеспечения полноценной работы Центр анализа лекарственного растительного сырья укомплектован новейшим испытательным оборудованием: атомно-абсорбционным спектрометром, масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой, гамма-бета-спектрометром и ВЭЖХ-МС-системой на базе гибридного квадрупольно-времяпролетного масс-спектрометра высокого разрешения, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Росздравнадзор ранее заявил о готовности к международному обмену данными о продаже контрафактных лекарств.

gxpnews