«СберМаркет» запустил услугу по самовывозу рецептурных препаратов

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» предоставил клиентам возможность забронировать рецептурные препараты и самостоятельно забрать их из аптек «Доктор Столетов» и «Самсон-Фарма» (сейчас доступны восемь пунктов в Москве). В июне планируется расширить услугу на все аптеки Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются партнерами «СберМаркета». Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» предоставил клиентам возможность забронировать рецептурные препараты и самостоятельно забрать их из аптек «Доктор Столетов» и «Самсон-Фарма» (сейчас доступны восемь пунктов в Москве). В июне планируется расширить услугу на все аптеки Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются партнерами «СберМаркета».

Как сообщили в «СберМаркете», в настоящее время к заказу доступно около 4 тысяч лекарственных позиций, ассортимент будет расширяться.

В компании также рассказали, что к доставке безрецептурных лекарств подключили аптечную сеть «36,6». На первом этапе сервис будет доставлять лекарства из 173 аптек сети в Москве и Московской области, сейчас идет подключение остальных аптек.

Доставкой безрецептурных препаратов «СберМаркет» занялся в октябре 2021 года. Тогда на сайте сервиса были представлены лекарства от сетей «Самсон-Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки» и «СуперАптека».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инстамарт сервис» (юрлицо сервиса «СберМаркет») зарегистрировано в 2018 году в Москве и на 100% принадлежит кипрской Instamart Holding. Организация специализируется на розничной торговле. Выручка компании в 2021 году составила 34,38 млрд рублей, убыток – 13,18 млрд рублей.

Ранее о запуске услуги по бронированию в аптеках и самовывозу рецептурных, термолабильных и спиртосодержащих препаратов, недоступных для доставки, сообщил сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club. К сервису уже подключено 1,2 тысячи точек аптечных сетей «Доктор Столетов», «Озерки», «Супераптека», «Первая помощь», «Самсон-Фарма», «Планета здоровья», «36,6», «Диалог» (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и еще 22 городах). Функция самовывоза из аптек лекарств (в том числе рецептурных) также доступна, например, у «Здравсити» и «Сбер Еаптеки».

Онлайн-продажа и доставка безрецептурных лекарств (за исключением наркотических, психотропных и спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта более 25%) разрешены в России с мая 2020 года. Зимой 2021 года Минэкономразвития предложило внести поправки в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и распространить экспериментальный правовой режим на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2022 года доработать проект федерального закона о дистанционной торговле рецептурными препаратами.

Фото: gubdaily.ru

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