Bayer выйдет из соглашения по разработке CAR-T-терапий после смерти пациента

Bayer вышла из соглашения с Atara Biotherapeutics, которое подразумевает разработку двух CAR-T-терапий. Причиной, скорее всего, стала смерть пациента в ходе одного из испытаний.

В Bayer отказываются от масштабного соглашения с Atara Biotherapeutics по разработке CAR-T- терапий, пишет PharmaPhorum. В феврале Atara Biotherapeutics прекратила разработку двух таких препаратов, ATA2271 и ATA3271, после смерти пациента на испытаниях.

ATA2271 проходил испытания в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга, они были приостановлены на время расследования смерти пациента. По словам Atara, решение об их возобновлении ожидается во второй половине 2022 года.

Bayer получила лицензионные права на две терапии CAR-T, в рамках сделки с Atara на сумму в 670 млн долл. При этом 60 млн долл. немецкая компания уже выплатила за одну терапию, которая проходит клинические испытания, и второй препарат, который находится на стадии доклинических испытаний.

Решение Bayer основывалось на «стратегическом обзоре и определении приоритетов на уровне активов в ее портфеле». Хотя когда немецкая компании заключала сделку по CAR-T, она приветствовала ее как центральный элемент своей новой стратегии по такого рода препаратам.

Руководитель отдела исследований и разработок Atara Джейкоб Дюпон заявил, что принимает решение Bayer, но по-прежнему «уверен в потенциале ATA2271 и ATA3271 для удовлетворения потребностей пациентов в [плане лечения] солидных опухолей».

Николай Соколов

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