Минздрав сообщил о закупке большинства препаратов для нацкалендаря прививок

Минздрав сообщил о закупке большинства препаратов для нацкалендаря прививок, в числе которых вакцины от полиомиелита, дифтерии, столбняка. Запасов пентавалентной вакцины и вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в регионах хватит на 4,5 месяца.

В России закуплена большая часть препаратов для нацкалендаря прививок, в числе которых вакцины от полиомиелита, дифтерии, столбняка. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава.

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2022 году уже осуществил закупку большей части иммунобиологических лекарственных препаратов для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка», — сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

В Минздраве также добавили, что запасов пентавалентной вакцины и вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в регионах хватит на 4,5 месяца. В случае необходимости они могут быть перераспределены в нуждающиеся регионы. В ведомстве отметили, что аукционы на их поставку сейчас не размещаются, в том числе из-за процесса перерегистрации предельной отпускной цены, инициированного производителями этих вакцин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в апреле и мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и пневмококковой инфекции. Производители Sanofi, Pfizer и их российские партнеры отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и подорожания логистики.

В феврале стало известно, что Минздрав нарастил закупки комбинированных вакцин в 2021 году. В рамках нацкалендаря прививок было потрачено около 5 млрд руб., в 2020 году — чуть больше 431 млн руб. Всего в прошлом году было закуплено прививок на 19,5 млрд руб.

В марте сообщалось, что «Нацимбио» в 2022—2023 годах будет единственным поставщиком иммунобиологических препаратов, которые закупает центр лекобеспечения. Речь идет об анатоксинах и вакцинах, произведенных в России, для нужд нацкалендаря профилактических прививок.

Артем Косенок

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