Вакцину против оспы обезьян одобрили в США для внутривенного введения

Компания SIGA Technologies из Нью-Йорка заявила, что FDA одобрило внутривенный состав вакцины TPOXX для лечения оспы у взрослых и детей. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

Ранее TPOXX была доступна только в виде пероральных капсул, такая форма вакцины одобрена в США, Канаде и Европе. Препарат для внутривенного введения станет альтернативным вариантом для пациентов, которые не могут принимать его перорально.

В Европе препарат также одобрен для лечения оспы обезьян, коровьей оспы и осложнений после иммунизации вакциной. Состав TPOXX для внутривенного введения упоминался в недавнем бюджетном запросе президента США в качестве препарата для лечения американских пациентов с оспой обезьян.

SIGA объявила 12 мая 2022 года, что Министерство обороны США заключило с компанией контракт на закупку пероральной версии TPOXX на сумму до 7,5 млн долл. Из них примерно на 3,6 млн долл. должны быть поставлены в 2022 году.

«Мы благодарны FDA за их работу, которая привела к одобрению TPOXX для внутривенного введения, что обеспечит доступ к вакцине для более широкой популяции пациентов», — прокомментировал одобрение главы научный сотрудник SIGA Деннис Хруби.

Встречающуюся в природе оспу искоренили в мире к 1980 году с помощью глобальной кампании по иммунизации населения. В последнее время в мире распространяется оспа обезьян. На 20 мая в Великобритании зафиксировано 20 случаев заболевания. ВОЗ сообщает, что случаи этого заболевания зафиксированы в США, Австралии, Канаде, Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, а также в ряде других стран.

В России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, оспа обезьян пока не обнаружена. «Никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтвержденного, нет. До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательной, поэтому у нас есть определенный пул иммунного населения», — сказал Мурашко.

Он отметил, что пути передачи и проявление оспы обезьян схожи с воздушно-капельными инфекциями, при этом клинические проявления отличаются в сторону кожных форм.

Николай Соколов

pharmvestnik