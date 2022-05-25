Компания «ФармаДиол» вошла в Ассоциацию российских фармацевтических производителей Минздрав сообщил о сложностях с закупкой медицинских изделий » Депутаты Законодательного собрания Иркутской области посетили «Фармасинтез» 24 мая иркутский завод «Фармасинтез» посетила с ознакомительным визитом делегация депутатов Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым. Генеральный директор АО «Фармасинтез» Игорь Мороз рассказал о действующем производстве и отметил, что завод в Иркутске является не только крупнейшей производственной площадкой группы компаний, но и мощным исследовательским центром. Для гостей были проведены экскурсии в производственный цех № 5 и физико-химическую лабораторию отдела контроля качества. «Сейчас очень важно поддерживать отечественную фармацевтическую отрасль, помогать нашим предприятиям, таким как „Фармасинтез”, развиваться, наращивать объемы производства, чтобы сокращать зависимость от импортных препаратов», – отметил Александр Ведерников. gxpnews