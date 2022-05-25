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Депутаты Законодательного собрания Иркутской области посетили «Фармасинтез»

24 мая иркутский завод «Фармасинтез» посетила с ознакомительным визитом делегация депутатов Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым.

Генеральный директор АО «Фармасинтез» Игорь Мороз рассказал о действующем производстве и отметил, что завод в Иркутске является не только крупнейшей производственной площадкой группы компаний, но и мощным исследовательским центром.

Для гостей были проведены экскурсии в производственный цех № 5 и физико-химическую лабораторию отдела контроля качества.

«Сейчас очень важно поддерживать отечественную фармацевтическую отрасль, помогать нашим предприятиям, таким как „Фармасинтез”, развиваться, наращивать объемы производства, чтобы сокращать зависимость от импортных препаратов», – отметил Александр Ведерников.

gxpnews

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25 мая, 2022 | Просмотров: 60