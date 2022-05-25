Суд не нашел картельного сговора при закупках лекарств для Свердловского диспансера

Арбитражный суд Уральского округа не нашел картельного сговора при госзакупках лекарств для Свердловского диспансера. Победу компании «САВ-Фарм» признали честной.

Арбитражный суд Уральского округа признал, что фармацевтическая компания «САВ-Фарм» честно и законно одержала победу в аукционе на поставку лекарств в Свердловский онкологический диспансер. Суд не увидел в действиях компании картельного сговора с двумя другими участниками аукциона — «САВ-Мед» и «Аптека «Вербена-Фарма». Об этом сообщили в пресс-службе «САВ-Фарм». Релиз компании есть в распоряжении «ФВ».

«По закону, один из признаков картельного сговора — участие в нем нескольких разных компаний-конкурентов. Но три компании, участвовавшие в данном аукционе, — не конкуренты друг другу. Их конечным бенефициаром является Александр Серебренников. В картельном сговоре, согласно закону, участвуют компании, принадлежащие разным владельцам», — сообщили в компании.

В мае 2019 года компании «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и «Аптека «Вербена-Фарма» приняли участие в аукционе на поставку противоопухолевого препарата паклитаксел в онкодиспансер. Тендер выиграла «САВ-Фарм». Однако ФАС по Свердловской области усмотрела в этом картельный сговор. По версии службы, все три компании подконтрольны бизнесмену и депутату областного Заксобрания Александру Серебренникову, они фактически располагались по одному адресу, пользовались одними телефонными номерами, у них были общие сотрудники, а на торгах фирмы предложили цены с разницей в одну копейку.

В декабре 2020 год ФАС признала их виновными в сговоре при госзакупках. В марте прошлого года компании были оштрафованы на 65 млн руб. Фирмы оспорили это решение в арбитражном суде. В сентябре того же года Арбитражный суд Свердловской области отменил решение регионального УФАС, но служба подала кассационную жалобу. Решение первой инстанции было признано законным в 17-м арбитражном апелляционном суде, а после и в Арбитражном суде Уральского округа.

Артем Косенок

pharmvestnik