В аптеках сети «Алоэ» можно будет снять наличные при покупке лекарств

Аптечная сеть «Алоэ» запустила услугу по снятию наличных прямо на кассе аптеки. Для этого нужно будет купить товары на определенную сумму.

«Алоэ» запустила услугу «Наличные с покупкой» от Сбербанка. Покупатели смогут снять наличные прямо на кассе при покупке в сети аптек, сообщили в пресс-службе компании.

Нововведение позволяет клиентам обналичить деньги в размере до 5 тыс. руб. при условии, что они совершат в аптеке покупку на сумму более чем 500 руб. Месячный лимит таких операций составляет 20 тыс. руб и проводится без комиссии для клиентов «Сбербанка». По картам других организаций возможно взимание комиссии.

Как пояснили «ФВ» в аптечной сети, услуга рассчитана в том числе на привлечение случайного трафика. «500 рублей сейчас — это сумма, которую оставляют в аптеке очень многие, а возможность одновременно с этим снять наличные с карты — приятный и удобный бонус», — рассказали в пресс-службе компании.

В сети полагают, что предложение будет полезно тем, кто не любит искать ближайший банкомат, когда нужно быстро снять небольшую сумму на повседневные или срочные расходы.

Ранее «ФВ» писал о том, что «Алоэ» открывает аптеки в гипермаркетах «Лента». Открытие более 165 точек должно было повысить выручку сети почти в два раза, заявляли тогда в компании.

Федеральная аптечная сеть «Алоэ» существует с 1999 года. Сейчас она состоит из более 500 аптек в различных регионах России. Ассортимент сети составляет более 20 тысяч лекарств и товаров медназначения.

Руслан Мавлиханов

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