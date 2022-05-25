Gilead и Astellas проиграли патентный спор против Pfizer

Gilead и Astellas проиграли патентный спор компании Hospira, принадлежащей Pfizer. Компании не смогли доказать, что дженерик Hospira нарушает их патент.

Суд американского штата Делавэр вынес решение против Gilead и Astellas в патентном споре против принадлежащей Pfizer компании Hospira. Об этом сообщает Endpoints News.

Процесс начался в 2018 году, после того как Hospira подала заявление о регистрации лекарственного препарата в упрощенном порядке (ANDA) для дженерика препарата Gilead Lexiscan. Препарат используется в визуализации перфузии миокарда (MPI), одного из типов радионуклидного cтресс-теста.

Gilead и Astellas заявили, что заявка Hospira нарушает несколько патентов. Hospira отвергла обвинения, заявив в свою защиту, что патенты недействительны, и подала встречные иски.

В итоге, после трехдневного судебного разбирательства судья Колм Коннолли вынес решение против Gilead и Astellas. Коннолли заявил, что Gilead и Astellas не смогли доказать прямого нарушения патентных прав и к тому же не стали брать на себя никаких обязательств по установлению факта нарушения.

В прошлом месяце Astellas списала более полумиллиарда долларов в качестве убытков. Компания зафиксировала «убыток от обесценения» за два финансовых квартала, примерно через год после того, как она потеряла 540 млн долл. из-за приостановки разработки генной терапии AT132.

Gilead остается на первом месте в списке Fortune 500, но в начале этого года FDA частично приостановило важные для компании исследования, оценивающие комбинацию препаратов magrolimab и azacitidine против ряда заболеваний. В прошлом месяце FDA частично сняла запрет, и Gilead заявила, что готовится получить промежуточные результаты исследований в 2023 году.

Николай Соколов

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