Россияне доверяют аптекам больше больниц

Более половины россиян доверяют аптекам. Больницы пользуются существенно меньшим доверием, говорят данные Ipsos.

Доля россиян, отметивших, что они «очень сильно» или «скорее» доверяют аптечным учреждениям, составила 51%. Больницам доверяют 39% опрошенных, однако показатели доверия существенно выше среди тех, кто обращались к врачу за последний год, а также среди наиболее молодых и пожилых людей. Об этом свидетельствуют приведенные компанией Ipsos данные исследования покупателей лекарств HealthIndex, являющегося частью проекта «Российский индекс целевых групп» (РосИндекс), за I квартал 2022 года (имеются в распоряжении «ФВ»).

В равной степени больницам и аптекам больше склонны доверять те, кто обращались к врачу за последний год, — 45 и 56% соответственно. Кроме того, доверие аптекам в большей степени характерно для тех, кто покупали лекарства в течение последнего года, — 54%.

Применительно к аптекам доверие в наибольшей степени проявляется среди респондентов в возрасте от 55 до 64 и старше 65 лет — 53 и 56% соответственно. Несколько меньше среднего уровня аптекам доверяют люди в возрасте от 45 до 54 лет (48%).

В доверии к больницам заметны более выраженные различия в установках между возрастными группами: среди молодых респондентов (16—24 года) и пожилых (старше 65 лет) уровень доверия достаточно высок — 45 и 46% соответственно. Для сравнения, среди респондентов в возрасте от 45 до 64 лет больницам высокие оценки доверия поставили только 36%.

Шамиль Ахметзянов

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