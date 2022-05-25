Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции изосорбида

Минздрав рекомендовал изменить инструкции препарата изосорбида динитрат. В письме ведомства указано о необходимости унификации препарата, одобренного в лекарственной форме таблетки в дозировке 10 мг.

Минздрав рекомендовал владельцам и производителям таблеток изосорбида динитрат внести изменения в инструкции. Рекомендация касается дозировки 10 мг. Письмо размещено в Государственном реестре лекарственных средств.

О необходимости унификации сообщил ведомству ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава.

В ГРЛС зарегистрировано семь препаратов с действующим веществом изосорбида динитрат в нужной лекарственной форме и дозировке, которые выпускают:

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»,

ООО «Фармапол-Волга»,

ОАО «Уралбиофарм»,

АО «Татхимфармпрепараты»,

ОАО «Биосинтез»,

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»,

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Изосорбида динитрат применяется при ишемической болезни сердца и тяжелой хронической сердечной недостаточности.

Изменения, которые рекомендует внести НЦЭСМП, касаются разделов: «Показания к применению», «Способ применения и дозы», «Передозировка» и «Особые указания».

В документе подробно отражены способ применения и дозы препарата для профилактики приступов стенокардии у взрослых пациентов, в т.ч. после перенесенного инфаркта миокарда, купирование приступов стенокардии и тяжелой хронической сердечной недостаточности. Также в этот раздел необходимо внести информацию об особых группах пациентов. Речь в подразделе идет о пожилых и детях. У последней категории больных данный препарат не применятся в связи с отсутствием данных о безопасности и эффективности в педиатрии.

В разделе «Особые указания» производителям следует привести информацию о том, что при приеме некоторых лекарств для снижения АД применение изосорбида динитрата не является обязательным и рассматривается только как дополнительная терапия.

Артем Косенок

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