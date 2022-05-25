В перечень товаров для параллельного импорта могут включить реагенты для лабораторий

Минпромторг может включить в перечень товаров для параллельного импорта реагенты, расходные материалы и оборудование для лабораторной диагностики. Это станет возможным в случае возникновения дефицита на такую продукцию, сообщил представитель министерства «Ведомостям».

Ранее опрос «Актион Медицины» показал, что у 63,1% респондентов увеличились сроки ввоза оборудования, реагентов и расходных материалов. При этом у 20% поставки и вовсе прекратились. О том, что более половины оборудования, которое используется в лабораториях, иностранного производства, сообщили 88,5% респондентов. Почти треть из них утверждают, что доля зарубежной техники у них составляет от 70 до 90%, еще почти половина – что свыше 90%.

Представитель Минпромторга в свою очередь сообщил, что в России выпускается большая часть лабораторного оборудования. Кроме того, ведомство совместно с производителями расширяет ассортимент выпускаемой техники. Министерство будет поддерживать производство расходных материалов и реагентов к медицинскому оборудованию «закрытого типа» через субсидии АНО «Агентство по технологическому развитию».

Опрошенные сотрудники лабораторий заявляют, что поставлять реагенты и оборудование перестали такие компании, как Radiometer, Thermo Fisher, Beckman Coulter, Immucor. Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие и регулярную задержку реактивов и расходных материалов американской Beckman Сoulter. Beckman Coulter Life Sciences, на продукции которой выполнялись исследования мочи, ушла из России еще осенью прошлого года, рассказала генеральный директор медицинской лаборатории «Лабквест» Дарья Пикалюк. Замену ее реагентам компания нашла у российского дистрибьютора. Представитель Beckman Coulter заявил изданию, что информация об уходе компании из страны не соответствует действительности.

Тем временем в Минздраве опровергли информацию о нехватке реагентов для лабораторных анализов. В ведомстве рассказали журналистам, что сейчас в Государственном реестре медицинских изделий и организаций имеются сведения о свыше 4,9 тыс. таких реагентов для in vitro диагностики.

Тема легализации параллельного импорта обсуждалась правительством несколько лет. Как писал «ФВ», в марте правительство приняло соответствующие изменения вместе с первым пакетом антисанкционных мер. В том же месяце депутаты Госдумы приняли закон о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита или риска его возникновения.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров для него, писал «ФВ». Лекарственные препараты в список не вошли, но перечень пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи.

Артем Косенок

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