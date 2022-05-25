В Тверской области сменился министр здравоохранения

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, руководивший ведомством с декабря 2020 года, покинул пост в связи с переходом на должность главного врача Областной клинической больницы. Исполнять обязанности главы регионального Минздрава будет заместитель министра Ксения Абрамова.

Сергей Козлов получил образование в Калининском государственном медицинском институте по специальности «лечебное дело», также обучался в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете по специальности «экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

Работал в городских больницах №1 и №6 в Твери, Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи. В 2010 году стал главврачом Тверской областной клинической больницы и работал там до декабря 2020 года. Затем его назначили министром здравоохранения Тверской области.

Информации о новом и. о. главы Минздрава Тверской области в открытом доступе немного. Известно, что Ксения Абрамова в 2002 году окончила лечебный факультет Тверской государственной медицинской академии. В 2002–2004 годах проходила клиническую ординатуру по терапии на кафедре госпитальной терапии в Тверской ГМА, а затем в течение трех лет – аспирантуру на этой же кафедре.

В 2007 году Абрамова начала работу врачом аллергологом-иммунологом в Областной клинической больнице. Известно, что она также была ассистентом кафедры госпитальной терапии в Тверской медакадемии. Информации о том, когда Абрамова заняла пост замминистра здравоохранения региона, нет.