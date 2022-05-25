Москва закупила лекарства по офсетным контрактам на 2022 год почти на 1,3 млрд рублей

Москва закупила по офсетным контрактам на текущий год лекарств почти на 1,3 млрд рублей. Фармацевтические предприятия, которые работают по соглашениям о локализации производства в обмен на гарантированные поставки продукции для госнужд, направили в медучреждения столицы продукцию почти на 600 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
«В 2017 году Москва первой в России стала заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Сегодня мы лидеры в этой области – заключено пять таких контрактов, что в том числе помогает нам в полной мере выполнять все принятые ранее программы в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения. Нашими партнерами в рамках контрактов с начала 2022 года уже поставлено около 85 тысяч упаковок различных лекарственных средств в медорганизации Департамента здравоохранения Москвы на сумму около 600 млн рублей. Препараты были поставлены по таким нозологиям, как рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология и другие. Всего различных лекарственных средств и медицинских изделий на 2022 год по офсетным контрактам закуплено почти на 1,3 млрд рублей», – отметила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в рамках программы по сосредоточению фармпроизводства в столице создали несколько дополнительных производственных площадок по выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом производители обязуются обеспечить поставку продукции не менее заранее оговоренных объемов.
«Москва активно развивает практику заключения офсетных контрактов, которая позволяет решать важные инфраструктурные задачи с помощью частных инвестиций. Такой контракт предусматривает, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует ему сбыт произведенной продукции в течение длительного периода. Всего в городе подписано пять офсетных контрактов, четыре из которых в медицинской сфере. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд рублей. Столица, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд рублей», – сообщил вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас лекарственные средства и медизделия в рамках офсетных контрактов для столичного здравоохранения поставляют ЗАО «Биокад» и ООО «Гемамед». В течение 2022-2023 годов к ним присоединятся ООО «Р-Опра» и Московский эндокринный завод. В ряде случаев благодаря этим поставкам полностью закрываются потребности столицы в том или ином препарате. Кроме того, в Москве подписан офсетный контракт на поставку детского питания и питания для беременных женщин для городских молочно-раздаточных пунктов.
Как стало известно ранее, производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 24,8% за первый квартал.