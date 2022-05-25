Pfizer намерена сделать все свои запатентованные препараты доступнее для бедных стран

Американская Pfizer сделает все свои запатентованные лекарства, включая Paxlovid для лечения COVID-19 и препарат от рака груди Ibrance, доступными по некоммерческой цене в 45 беднейших странах мира, заявила фармкомпания.

В этих странах отсутствует хороший доступ к инновационным методам лечения, отмечает агентство Reuters. По данным Фонда Билла и Мелинды Гейтс, может потребоваться от четырех до семи лет, чтобы новые методики стали доступны в странах с низким уровнем дохода, если это вообще произойдет.

Pfizer заявила, что в ее план включены 23 запатентованных лекарства для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, некоторых видов рака, а также редких и воспалительных состояний. Кроме Paxlovid и Ibrance, список включает вакцину от пневмонии Prevenar 13, препарат от ревматоидного артрита Xeljanz и средства для лечения рака Xalkori и Inlyta. Вакцина против COVID-19 Comirnaty, разработанная компанией совместно с BioNTech, также есть в списке.

Генеральный директор Альберт Бурла подчеркнул в интервью агентству, что противовирусный препарат Paxlovid будет иметь для этих стран большое значение. «Если он им понадобится, они смогут получить его немедленно», – сказал он.

Когда Pfizer выпустит новые лекарства и вакцины, они также будут включены в перечень лекарств с возможностью продажи по некоммерческой цене, говорится в сообщении.

В целом речь идет о большей части Африки и Юго-Восточной Азии. Пять стран – Руанда, Гана, Малави, Сенегал и Уганда – уже обязались присоединиться к соглашению, о чем было объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Pfizer подверглась критике за то, что во время внедрения вакцины от коронавируса компания заставила страны с низким уровнем дохода ждать препарат месяцами, в то время как первые дозы вакцины уже прибыли в более богатые страны.

gxpnews