Врачи предпочитают иностранные медизделия

Российские врачи ждут дефицита медизделий иностранного производства и считают, что замена импорта российскими аналогами вряд ли возможна. Для роста доверия российским медизделиям необходимо прежде всего усиление контроля качества производимой в России продукции, считает почти четверть врачей, принявших участие в опросе, проведенном в сообществе «Справочник врача».

Российскими медизделиями пользуется меньшинство врачей – 19,7%. Треть (33,1%) использует медизделия иностранного производства, а 38,6% врачей пользуются медизделиями как российского, так и иностранного производства. Почти половина (47,5%) использует, как правило, небольшое оборудование (тонометры, электронные термометры и др.), 16,1% используют в работе аппаратное оборудование (УЗД, КТ, ангиографы, ИВЛ и пр.), а 36,3% пользуются тем и другим.

Большинство врачей – 84,5% – предпочитают зарубежное оборудование, считая его более удобным, точным и надежным. Хотя среди тех, кто пользуется преимущественно небольшим оборудованием, доля тех, кто считает российское оборудование более удобным, существенно выше – 66,9%.

82,9% считают, что введенные санкции могут привести к дефициту медицинских изделий и ухудшению оказываемой медпомощи.

41,5% врачей говорит, что отечественные медизделия смогут заменить зарубежные. А доля тех, кто считает, что не смогут, немного выше – 45,7%. Среди тех, кто пользуется аппаратным оборудованием, доля считающих, что замена импортного оборудования российским невозможна, ниже – 62,6%. Это неудивительно, поскольку среди них доля использующих иностранное оборудование близка к 100% – 94,2%. Особенно скептически относятся к замене импортного оборудования российским рентгенологи и радиологи (57,3%), офтальмологи (56,7%) и хирурги (49,6%).

Для того чтобы у врачей выросло доверие к отечественным медизделиям, необходимо усилить контроль качества производимой продукции, считает четверть медиков (24,3%). Пятая часть (20,5%) думает, что необходимо увеличить финансирование производства отечественной медтехники/расширить производства. Почти столько же (19,8%) думает, что нужно увеличить количество научных институтов, занимающихся разработкой новых медицинских технологий, поддерживать разработку новых технологий. Спасение в частных инвестициях видит 13,4%, а 11,5% думает, что нужно сделать бесплатным обучение по профессиям, связанным с разработкой, обслуживанием и внедрением медицинских технологий.

Среди тех, кто пользуется преимущественно аппаратным оборудованием (УЗД, КТ, ангиографы, ИВЛ и пр.), больше сторонников внедрения частных инвестиций для роста доверия к отечественным медизделиям – 50%. Они же считают, что важно увеличить количество научных институтов, занимающихся разработкой новых медицинских технологий, поддерживать разработку новых технологий (72,2%), увеличить финансирование производства отечественной медтехники/расширить производства (71,4%) и, конечно, усилить контроль качества производимой продукции (78,9%).

Методология: опрос проходил в сообществе «Справочник врача» с 25 марта по 7 апреля. Опрос прошли 2577 врачей и медицинских работников. Для повышения валидности результатов выборка перевзвешена на основании данных Росстата о распределении численности врачей по медицинским специальностям. Доверительный интервал («погрешность») исследования при распространении результатов на всех врачей России не более 2%.

gxpnews