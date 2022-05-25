Bavarian Nordic получила заказ на поставку вакцины от оспы Imvanex

Датская компания Bavarian Nordic A/S объявила о том, что заключила контракт с одной из европейских стран (название страны не разглашается) на поставку вакцины против оспы Imvanex в ответ на новые случаи оспы обезьян, которые были выявлены в мае 2022 года.

«Вакцина против оспы компании Bavarian Nordic одобрена в США как Jynneos и в Канаде как Imvamune, причем в обеих странах одобрение распространяется на показания к оспе обезьян. Вакцина одобрена в Европе как Imvanex только по показаниям против оспы, но ранее она предоставлялась для использования не по прямому назначению в ответ на случаи оспы обезьян», – говорится в пресс-релизе компании.

Как стало известно ранее, Moderna проводит доклинические испытания возможных вакцин от обезьяньей оспы, а FDA одобрило внутривенную форму вакцины от оспы обезьян.

«Вектор» заявил об эффективности вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян.

gxpnews