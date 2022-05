Компания «ФармаДиол» вошла в Ассоциацию российских фармацевтических производителей

На очередном общем собрании членов Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), которое прошло в Санкт-Петербурге на площадке компании «Полисан», новым членом ассоциации стала российская компания «ФармаДиол». Об этом сообщается на официальном сайте АРФП.

«Созданное в 2009 году ООО „ФармаДиол” занимается in silico поиском, разработкой, химическим синтезом, тестированием in vitro и in vivo, а также организацией клинических исследований и патентованием новых биологически активных химических веществ, способных в дальнейшем стать основой инновационных лекарственных препаратов. В настоящее время на стадии регистрации находится разработанный компанией оригинальный антикоагулянт „Димолегин”, относящийся к классу прямых оральных ингибиторов фактора Ха», – говорится в сообщении.

По словам главы компании Олега Балашова, «Димолегин» обладает уникальной пролонгированной фармакокинетикой. Препарат может стать лучшим в классе прямых оральных антикоагулянтов по безопасности.

«Отрадно отметить, что в это непростое время российская фарма продолжает развиваться. В рамках программы импортозамещения компания разработала и успешно провела доклинические и клинические исследования первого отечественного антикоагулянта. Уверен, что подобных разработок будет много, а совместная деятельность внутри АРФП послужит синергией при решении общих задач, которые стоят сегодня перед отраслью», – сказал глава АРФП Виктор Дмитриев.

АРФП была основана в 2002 году и сегодня объединяет ведущие фармпредприятия России, на долю которых приходится более 90% рынка лекарственных средств РФ.

Как стало известно ранее, гендиректора АРФП включили в состав коллегии Росздравнадзора.

Компания «ФармаДиол» регистрирует оригинальное лекарство от тромбозов.

gxpnews