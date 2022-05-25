В Череповце за 90 млн рублей построят завод по производству вакуумных пробирок

Компания «ЧерЛаб» начнет производство вакуумных систем для взятия крови для нужд лабораторной диагностики в Череповце Вологодской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 90 млн рублей, мощность предприятия – 60 млн вакуумных пробирок в год. Компания «ЧерЛаб» начнет производство вакуумных систем для взятия крови для нужд лабораторной диагностики в Череповце Вологодской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 90 млн рублей, мощность предприятия – 60 млн вакуумных пробирок в год.

Проект предполагает строительство завода по выпуску вакуумных систем для забора крови. Продуктовая линейка будет представлена семью видами вакуумных пробирок различных размеров и наполнения: для взятия, обработки, хранения и транспортирования биологического материала – крови, плазмы и сыворотки, а также для проведения дальнейших лабораторных аналитических исследований.

Объем инвестиций в проект превышает 90 млн рублей, из которых 50 млн будет предоставлено корпорацией ВЭБ.РФ в виде беспроцентного займа. После выхода на полную производственную мощность компания будет выпускать до 60 млн штук медизделий в год, на предприятии будет создано 30 рабочих мест.

«Компания запустит производство с максимальной локализацией, при этом продукция ничем не будет уступать импортным аналогам. Производимые изделия удовлетворят значительный процент потребности в вакуумных пробирках медучреждений России», – отметил исполнительный директор «ЧерЛаб» Роман Романов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЧерЛаб» зарегистрировано в октябре 2020 года в Череповце. Компания наполовину принадлежит Павлу Филимонову, еще 45% и 5% соответственно – у дистрибьютора медизделий ООО «Балт Медикал» и его основного владельца Юрия Бейлина. Финансовые показатели компании не раскрываются. Структуры ГК «Балт Медикал» в 2020 году заняли 41-ю строчку в ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок 1,198 млрд рублей.

Крупнейший отечественный производитель вакуумных пробирок – подмосковный «Гранат Био Тех». В ноябре 2019 года компания открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine мощностью 100 млн единиц в год с дальнейшим ростом объема выпуска в два раза. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. К осени 2022 года компания намерена нарастить мощность производства вакуумных пробирок до 160 млн единиц в год на базе завода в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области.