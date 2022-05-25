«Имбиан Лаб» локализует в технополисе «Москва» комбинированные тесты на COVID-19 и грипп

Компания «Имбиан Лаб» в июне 2022 года локализует производство экспресс-тестов на COVID-19, грипп А и B на базе площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Объем инвестиций в разработку тестов оценивается в 5 млн рублей, мощность производства – 100 тысяч штук в месяц. Компания «Имбиан Лаб» в июне 2022 года локализует производство экспресс-тестов на COVID-19, грипп А и B на базе площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Объем инвестиций в разработку тестов оценивается в 5 млн рублей, мощность производства – 100 тысяч штук в месяц.

На разработку самого теста ушло порядка полутора лет и около 5 млн рублей, рассказала гендиректор компании – разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова. По утверждению производителя, тест-система распознает штаммы «омикрон» и «стелс-омикрон», а само медизделие на розничном рынке будет стоить в пределах 700 рублей.

Как следует из данных Росздравнадзора, компания получила временное регудостоверение на набор реагентов для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В в биологическом материале «COVINFLUENZA Ag тест» в апреле 2022 года, местом производства указан Новосибирск.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Имбиан Лаб» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году. Компания специализируется на разработке и поставках наборов для диагностики иммуноферментным (ИФА), иммунохроматографическим (ИХА) методами, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В портфеле поставщика – экспресс-тесты на антиген и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, медицинские тесты на гепатит С, урогенитальные и TORCH-инфекции под брендом Imbian. Компания занимается разработкой собственных иммуночипов – тест-систем для одновременного выявления в сыворотке и плазме крови человека антител и антигенов к возбудителям различных типов инфекций.

В конце декабря 2021 года холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») без проведения конкурса заключил с компанией «Имбиан Лаб» сразу три контракта на поставку экспресс-тестов на антиген к COVID-19 на общую сумму 408,56 млн рублей – всего 3 млн наборов тестов. Закупки проводились 27 и 29 декабря 2021 года на 214,1 млн, 155,64 млн и 38,91 млн рублей. Стоимость одного теста от новосибирской компании варьировалась от 129,7 до 142,67 рубля.

Весной 2022 года компания сменила юрисдикцию на Москву, а также объявила о локализации экспресс-тестов на COVID-19 в ОЭЗ «Технополис Москва» с общим объемом инвестиций 400 млн рублей. Компания будет выпускать наборы для диагностики инфекционных заболеваний и патологических отклонений в состоянии здоровья человека, включая 15 видов тестов на COVID-19. В ОЭЗ компания заняла помещения площадью 2,5 тысячи кв. м. Там она разместила лаборатории, производственные участки и офис для сотрудников.

В апреле 2022 года из капитала компании вышла Яна Кривенчук (ранее владела долей в 33,3% компании), связанная с компаниями «ИмДи» и «Лаборатория ИмДи» Николая Кривенчука и Алексея Кривенчука, занимавшихся разработкой тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе в партнерстве с представителем ГК «Ростех» в Новосибирской области.

В настоящее время владельцами «Имбиан Лаб» на паритетных началах выступают Феликс Кацман и Андрей Марков. Выручка компании в 2021 году составила 756,4 млн рублей, чистая прибыль – 238 млн рублей.

Фото: vakcina.ru

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