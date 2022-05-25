В Ульяновске возбудили уголовное дело из-за поставки экспресс-тестов на COVID-19 по завышенной цене

Управление МВД по Ульяновской области возбудило уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из-за закупки экспресс-тестов на COVID-19 по завышенной цене. Дело появилось по результатам прокурорской проверки, которая установила, что в марте 2022 года региональный Минздрав закупил без конкурса экспресс-тесты на антиген к коронавирусу на общую сумму 23,583 млн рублей, а цена за упаковку составила 350 рублей при рыночной 115–150 рублей за единицу. В качестве обоснования цены чиновники использовали коммерческие предложения компаний, которые, как выяснилось в ходе контрольных мероприятий, были подложными. Управление МВД по Ульяновской области возбудило уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из-за закупки экспресс-тестов на COVID-19 по завышенной цене. Дело появилось по результатам прокурорской проверки, которая установила, что в марте 2022 года региональный Минздрав закупил без конкурса экспресс-тесты на антиген к коронавирусу на общую сумму 23,583 млн рублей, а цена за упаковку составила 350 рублей при рыночной 115–150 рублей за единицу. В качестве обоснования цены чиновники использовали коммерческие предложения компаний, которые, как выяснилось в ходе контрольных мероприятий, были подложными.

Обращение о проверке контракта на приобретение 67 379 наборов экспресс-тестов в прокуратуру Ульяновской области в апреле 2022 года направил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Как следует из ответа надзорного органа от 12 мая 2022 года, ведомство совместно с ФАС и контрольным управлением администрации губернатора провело проверку и выяснило, что «начальная минимальная цена контракта была сформирована с использованием поддельных документов и без учета имеющихся на территории региона рыночных предложений». Помимо этого, прокуратура направила материалы дела в МВД, а также выдала представление об устранении нарушений главе Минздрава региона Александру Гашкову.

В УМВД сообщили «Коммерсанту», что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), однако обвинение пока никому не предъявлено.

Как следует из ЕИС в сфере закупок, контракт между Минздравом Ульяновской области и компанией ООО «Медтест плюс» был заключен 31 марта 2022 года. Поставщик обязался поставить 67 379 комплектов иммунохроматографических экспресс-тестов на антиген SARS-CoV-2 под брендом «COVID-Ag-экспресс» на общую сумму 23,583 млн рублей по 350 рублей за тест.

Расчет начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводился по предложениям трех поставщиков, которые представили цены в 350, 386 и 359 рублей. Как пояснил «Коммерсанту» источник в областной прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что коммерческие предложения для определения НМЦК были поданы от компаний без их ведома, а те никогда не занимались поставками тестов на COVID-19.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медтест Плюс» зарегистрировано в Благовещенске Амурской области в 2009 году и принадлежит Ольге Федоровой. В 2021 году компания поставила расходные материалы для лабораторной диагностики на рынке госзаказа на общую сумму 43,4 млн рублей. В 2021 году выручка поставщика составила 181,1 млн рублей, чистая прибыль – 532 тысячи рублей.

По информации Vademecum, законтрактованные тесты производит московское ООО «Экспресс Мануфактура». По данным ЕИС в сфере закупок, в ноябре 2021 года компания поставила Дальневосточному центру лекарственного обеспечения 4,5 тысячи комплектов аналогичных тестов в упаковках по 20 штук по цене 168 рублей за единицу.