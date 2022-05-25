Продажи отечественных лекарств растут быстрее импортных

Наличие импортных лекарств наиболее актуально для розничного рынка, где их продажа составляет около 60%. За последние три года она уменьшалась, но порог в 60% не преодолела. Изменение логистических цепочек поставок зарубежных препаратов может усилить этот тренд.
На российском рынке лекарств импортные готовые препараты занимают примерно половину. Об этом свидетельствует исследование «ФВ» по данным AlphaRM. В обзор попали препараты с точным указанием места производства готовой лекарственной формы. К отечественным отнесены препараты, все стадии производства которых осуществляются в России или странах ЕАЭС. Аналогично с импортными препаратами – все стадии производства осуществляются за рубежом.
Сколько на рынке импортных лекарств
В первом квартале 2022 года 52% продаж в рублях пришлось на зарубежные препараты, соответственно 48% – на отечественные. В госсегменте и рознице картина кардинально отличается: в госзакупках преобладают отечественные лекарства, в аптеках – импортные.
Динамика очевидна: и в госзакупках, и в рознице растет доля отечественных препаратов. В госзакупках изменения идут быстрее. Интересно, что в большей степени за счет государства приобретаются дорогостоящие импортные препараты. В стране действует программа высокозатратных нозологий, начал работу фонд «Круг добра», есть онкологическая программа. Часто в перечни этих программ попадают дорогостоящие импортные препараты. Но в то же время в долю отечественных препаратов существенный вклад сделали вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Почему спрос сдвигается в сторону российских лекарств
При сравнении первого квартала 2022 года и первого квартала 2021 года видно небольшое уменьшение доли импортных лекарств – всего один процентный пункт. Однако по сравнению с продажами трехлетней давности отличия более явные. В январе — марте 2019 года доля импортных была 65%, а в 2022 году – 60%.
Причин этому может быть несколько. Граждане переключаются на отечественные препараты из-за их стоимости: как правило они дешевле. Этому может способствовать снижение покупательской способности россиян, которая отражает возможности населения по приобретению товаров и услуг (сколько можно приобрести определенного товара, если использовать весь денежный доход).
По данным Росстата, в первом квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021 года покупательская способность россиян сократилась по 20 из 24 социальных продуктов. Это продолжается второй год подряд, в первом квартале 2021 года покупательная способность сократилась по 23 продуктам. В первом квартале 2019 года таковых было 10.
Вторая причина – локализация. В ГРЛС есть препараты, которые условно можно назвать лекарствами двойного происхождения. В регистрационных удостоверениях локализованных препаратов, как правило, указаны два производителя готовой лекарственной формы – иностранный и российский, а на рынок поставляются лекарства с обеих производственных площадок. Вполне возможно, что фармкомпании наращивают локальное производство.
Вот пример. В 2021 году Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил три трехлетних контракта на поставку антиретровирусных препаратов, которые как раз попадают в категорию препаратов двойного происхождения. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, по долгосрочным контрактам будут поставляться именно российские препараты. Например, в регдосье у ралтегравира помимо MSD в качестве производителя готовой лекарственной формы внесен также и «Р-Фарм». По долгосрочному контракту должен поставляться препарат именно российской компании. Долутегравир для долгосрочного контракта произведет российский завод Servier — ООО «Сервье Рус».
Мартовская аномалия
Исключением из тенденции роста доли отечественных препаратов стал март 2022 года, когда граждане стали массово запасаться импортными препаратами, поставки которых сильно осложнились.
Интересно, что в марте 2020 года граждане также запасались лекарствами, но тогда по динамике отечественные лекарства обогнали импортные. Так, в марте 2020 года продажи российских выросли на 46%, а импортных – на 27%, а в марте 2022 года продажи российских лекарств выросли на 30%, а импортных – на 46%.
Если смотреть в целом продажи за первый квартал, то отечественные препараты обгоняют иностранные: первые выросли на 31%, а вторые — на 23%. Можно предположить, что такое положение будет сохраняться и дальше. По мере того, как тот или иной иностранный препарат будет исчезать с аптечных полок, потребитель будет переходить на отечественный аналог.
Что покупали в марте
«ФВ» уже писал о самых востребованных препаратах в марте 2022 года. Самыми востребованными, если анализировать рублевые продажи, оказались ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антикоагулянты и половые гормоны.
Эти же группы лидируют, если взять только импортные лекарства. Только теперь на первом месте половые гормоны, у которых лидирующие МНН – это противозачаточные средства. На втором месте антикоагулянты, на третьем – ингибиторы АПФ. Практически у всех групп рост продаж больше чем на 90%.
|Лидирующие терапевтические группы иностранных препаратов* в аптечных продажах
|Терапевтические группы (EphMRA 2 уровень)
|Объем продаж в марте 2022 г., млрд руб.
|Динамика, март 2022/март 2021, %
|Лидирующие МНН в группе
|Половые гормоны и продукты с аналог. эффектами системного действия
|6,68
|110
|Дроспиренон+Этинилэстрадиол, Дидрогестерон+Эстрадиол+Эстрадиол, Дроспиренон+Этинилэстрадиол+Кальция левомефолинат,
Дидрогестерон+Эстрадиол, Диеногест+Эстрадиол
|Антикоагулянты
|5,59
|97
|Ривароксабан, Апиксабан, Дабигатрана этексилат, Ацетилсалициловая кислота, Клопидогрел
|Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
|4,73
|94
|Азилсартана медоксомил+Хлорталидон, Валсартан, Азилсартана медоксомил, Лозартан+Гидрохлоротиазид, Телмисартан
|Препараты для лечения заболеваний носа
|3,67
|12
|Ксилометазолин, Мометазон, Оксиметазолин, Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин b+Фенилэфрин, Морская вода
|Препараты, используемые при сахарном диабете
|3,23
|115
|Семаглутид, Метформин, Дапаглифлозин, Эмпаглифлозин, Вилдаглиптин
|*Все стадии производства — на иностранных производственных площадках.
|Источник: AlphaRM
У отечественных препаратов другой расклад. На первом месте – ингибиторы АПФ, на втором – психоаналептики, на третьем – противовирусные препараты. У российских лекарств динамика скромнее. Больше 100% рост только у антиварикозных препаратов, а продажи противовирусных лекарств и вовсе снизились.
|Лидирующие терапевтические группы отечественных препаратов* в аптечных продажах
|Терапевтические группы (EphMRA 2 уровень)
|Объем продаж в марте 2022 г., млрд руб.
|Динамика, март 2022/март 2021, %
|Лидирующие МНН в группе
|Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
|4,91
|86
|Периндоприла аргинин+Индапамид, Лозартан, Периндоприла аргинин+Амлодипин, Амлодипин+Индапамид+Периндоприла аргинин, Периндоприла аргинин
|Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения
|2,84
|44
|Этилметилгидроксипиридина сукцинат, Полипептиды коры головного мозга скота, Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота, Аминофенилмасляная кислота, Глицин
|Противовирусные препараты для системного использования
|2,70
|-2
|Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Тилорон, Кагоцел**, Осельтамивир
|Препараты для лечения варикозного расширения вен/антигеморроидальные препараты
|2,06
|110
|Диосмин+Гесперидин, Натрия альгинат, Троксерутин, Гепарин натрия+Бензокаин+Бензилникотинат, Диосмин
|Анальгетики
|1,81
|39
|Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+Фенирамин,
Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол, Парацетамол, Суматриптан, Метамизол натрия
|*Все стадии производства — на отечественных производственных площадках.
** Нет МНН
|Источник: AlphaRM
Елена Калиновская
pharmvestnik