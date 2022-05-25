Продажи отечественных лекарств растут быстрее импортных

Наличие импортных лекарств наиболее актуально для розничного рынка, где их продажа составляет около 60%. За последние три года она уменьшалась, но порог в 60% не преодолела. Изменение логистических цепочек поставок зарубежных препаратов может усилить этот тренд.

На российском рынке лекарств импортные готовые препараты занимают примерно половину. Об этом свидетельствует исследование «ФВ» по данным AlphaRM. В обзор попали препараты с точным указанием места производства готовой лекарственной формы. ­­­К отечественным отнесены препараты, все стадии производства которых осуществляются в России или странах ЕАЭС. Аналогично с импортными препаратами ­– все стадии производства осуществляются за рубежом.

Сколько на рынке импортных лекарств

В первом квартале 2022 года 52% продаж в рублях пришлось на зарубежные препараты, соответственно 48% ­– на отечественные. В госсегменте и рознице картина кардинально отличается: в госзакупках преобладают отечественные лекарства, в аптеках ­– импортные.

Динамика очевидна: и в госзакупках, и в рознице растет доля отечественных препаратов. В госзакупках изменения идут быстрее. Интересно, что в большей степени за счет государства приобретаются дорогостоящие импортные препараты. В стране действует программа высокозатратных нозологий, начал работу фонд «Круг добра», есть онкологическая программа. Часто в перечни этих программ попадают дорогостоящие импортные препараты. Но в то же время в долю отечественных препаратов существенный вклад сделали вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Почему спрос сдвигается в сторону российских лекарств

При сравнении первого квартала 2022 года и первого квартала 2021 года видно небольшое уменьшение доли импортных лекарств – всего один процентный пункт. Однако по сравнению с продажами трехлетней давности отличия более явные. В январе — марте 2019 года доля импортных была 65%, а в 2022 году – 60%.

Причин этому может быть несколько. Граждане переключаются на отечественные препараты из-за их стоимости: как правило они дешевле. Этому может способствовать снижение покупательской способности россиян, которая отражает возможности населения по приобретению товаров и услуг (сколько можно приобрести определенного товара, если использовать весь денежный доход).

По данным Росстата, в первом квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021 года покупательская способность россиян сократилась по 20 из 24 социальных продуктов. Это продолжается второй год подряд, в первом квартале 2021 года покупательная способность сократилась по 23 продуктам. В первом квартале 2019 года таковых было 10.

Вторая причина ­– локализация. В ГРЛС есть препараты, которые условно можно назвать лекарствами двойного происхождения. В регистрационных удостоверениях локализованных препаратов, как правило, указаны два производителя готовой лекарственной формы – иностранный и российский, а на рынок поставляются лекарства с обеих производственных площадок. Вполне возможно, что фармкомпании наращивают локальное производство.

Вот пример. В 2021 году Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил три трехлетних контракта на поставку антиретровирусных препаратов, которые как раз попадают в категорию препаратов двойного происхождения. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, по долгосрочным контрактам будут поставляться именно российские препараты. Например, в регдосье у ралтегравира помимо MSD в качестве производителя готовой лекарственной формы внесен также и «Р-Фарм». По долгосрочному контракту должен поставляться препарат именно российской компании. Долутегравир для долгосрочного контракта произведет российский завод Servier — ООО «Сервье Рус».

Мартовская аномалия

Исключением из тенденции роста доли отечественных препаратов стал март 2022 года, когда граждане стали массово запасаться импортными препаратами, поставки которых сильно осложнились.

Интересно, что в марте 2020 года граждане также запасались лекарствами, но тогда по динамике отечественные лекарства обогнали импортные. Так, в марте 2020 года продажи российских выросли на 46%, а импортных – на 27%, а в марте 2022 года продажи российских лекарств выросли на 30%, а импортных – на 46%.

Если смотреть в целом продажи за первый квартал, то отечественные препараты обгоняют иностранные: первые выросли на 31%, а вторые — ­ на 23%. Можно предположить, что такое положение будет сохраняться и дальше. По мере того, как тот или иной иностранный препарат будет исчезать с аптечных полок, потребитель будет переходить на отечественный аналог.

Что покупали в марте

«ФВ» уже писал о самых востребованных препаратах в марте 2022 года. Самыми востребованными, если анализировать рублевые продажи, оказались ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антикоагулянты и половые гормоны.

Эти же группы лидируют, если взять только импортные лекарства. Только теперь на первом месте половые гормоны, у которых лидирующие МНН – это противозачаточные средства. На втором месте антикоагулянты, на третьем – ингибиторы АПФ. Практически у всех групп рост продаж больше чем на 90%.

Лидирующие терапевтические группы иностранных препаратов* в аптечных продажах Терапевтические группы (EphMRA 2 уровень) Объем продаж в марте 2022 г., млрд руб. Динамика, март 2022/март 2021, % Лидирующие МНН в группе Половые гормоны и продукты с аналог. эффектами системного действия 6,68 110 Дроспиренон+Этинилэстрадиол, Дидрогестерон+Эстрадиол+Эстрадиол, Дроспиренон+Этинилэстрадиол+Кальция левомефолинат, Дидрогестерон+Эстрадиол, Диеногест+Эстрадиол Антикоагулянты 5,59 97 Ривароксабан, Апиксабан, Дабигатрана этексилат, Ацетилсалициловая кислота, Клопидогрел Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 4,73 94 Азилсартана медоксомил+Хлорталидон, Валсартан, Азилсартана медоксомил, Лозартан+Гидрохлоротиазид, Телмисартан Препараты для лечения заболеваний носа 3,67 12 Ксилометазолин, Мометазон, Оксиметазолин, Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин b+Фенилэфрин, Морская вода Препараты, используемые при сахарном диабете 3,23 115 Семаглутид, Метформин, Дапаглифлозин, Эмпаглифлозин, Вилдаглиптин *Все стадии производства — на иностранных производственных площадках. Источник: AlphaRM

У отечественных препаратов другой расклад. На первом месте – ингибиторы АПФ, на втором ­­– психоаналептики, на третьем – противовирусные препараты. У российских лекарств динамика скромнее. Больше 100% рост только у антиварикозных препаратов, а продажи противовирусных лекарств и вовсе снизились.

Лидирующие терапевтические группы отечественных препаратов* в аптечных продажах Терапевтические группы (EphMRA 2 уровень) Объем продаж в марте 2022 г., млрд руб. Динамика, март 2022/март 2021, % Лидирующие МНН в группе Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 4,91 86 Периндоприла аргинин+Индапамид, Лозартан, Периндоприла аргинин+Амлодипин, Амлодипин+Индапамид+Периндоприла аргинин, Периндоприла аргинин Психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения 2,84 44 Этилметилгидроксипиридина сукцинат, Полипептиды коры головного мозга скота, Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота, Аминофенилмасляная кислота, Глицин Противовирусные препараты для системного использования 2,70 -2 Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Тилорон, Кагоцел**, Осельтамивир Препараты для лечения варикозного расширения вен/антигеморроидальные препараты 2,06 110 Диосмин+Гесперидин, Натрия альгинат, Троксерутин, Гепарин натрия+Бензокаин+Бензилникотинат, Диосмин Анальгетики 1,81 39 Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+Фенирамин, Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол, Парацетамол, Суматриптан, Метамизол натрия *Все стадии производства — на отечественных производственных площадках. ** Нет МНН Источник: AlphaRM

Елена Калиновская

pharmvestnik