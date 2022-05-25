В Роспатенте сообщили о самых популярных разрабатываемых лекарствах

С января по 19 мая этого года российские разработчики подали 163 заявки на изобретения в области фармацевтики. Причем в январе большая их часть приходилась на противовирусные препараты, однако затем их количество стало уменьшаться, рассказали RT в пресс-службе Роспатента.

В службе сообщили, что за этот период также в восемь раз выросло количества заявок на новые субстанции, обладающие терапевтическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. С февраля втрое возросло количество заявок на антибактериальные препараты, включая препараты широкого спектра действия и направленные на лечение туберкулеза. В 2022 году вузы подали 37% заявок, фармпроизводители — 20%.

Как писал «ФВ» в августе прошлого года, с начала пандемии служба выдала более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. К ним относятся вакцины, тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия. Такое же количество заявок находится на стадии рассмотрения, большинство из них — от отечественных производителей.

Артем Косенок

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