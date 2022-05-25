ВОЗ переизбрала Тедроса Гебрейесуса на второй срок

Всемирная ассамблея здравоохранения переизбрала Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором Всемирной организации здравоохранения на второй срок. Он был единственным кандидатом, сообщается на сайте ВОЗ. Переизбираться на должность главы организации можно один раз.

«Я крайне признателен государствам-членам за предоставленную мне возможность исполнять обязанности генерального директора ВОЗ в течение второго срока, — заявил Тедрос Гебрейесус. — Эта почетно, но это и огромная ответственность, и я твердо намерен взаимодействовать со всеми странами, моими коллегами во всем мире и нашими доверенными партнерами, обеспечивая выполнение миссии ВОЗ по укреплению здоровья, поддержанию безопасности в мире и охвату услугами уязвимых групп населения».

Выборный процесс начался еще в апреле 2021 года. Тогда государства-члены начали представлять кандидатуры на пост генерального директора. В итоге в январе 2022 года сессия исполнительного комитета ВОЗ выдвинула Тедроса Гебрейесуса на второй срок.

Официально новый срок полномочий Тедроса Гебрейесуса начинается 16 августа.

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус занимал пост министра здравоохранения, а затем министра иностранных дел Эфиопии. Он также был председателем правления Глобального фонда для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, председателем партнерства «Обратить вспять малярию» и сопредседателем правления Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей.

Фото: who.int

Ринат Васбеев

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