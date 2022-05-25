Moderna проводит доклинические испытания возможных вакцин от обезьяньей оспы

Американская Moderna начала проводить доклинические испытания возможных вакцин от обезьяньей оспы. Об этом биотехнологическая компания сообщила в своем Twitter.

«Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне», – говорится в сообщении Moderna.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила, что, по мнению ВОЗ, вакцина от натуральной оспы может быть эффективна и против указанного заболевания.

Представитель ВОЗ Ричард Пибоди сообщил, что не видит необходимости в срочной массовой вакцинации населения против оспы обезьян. По его словам, распространение вируса поможет остановить соблюдение элементарных правил гигиены, передает Reuters.

gxpnews