Индийский производитель вакцин Serum Institute планирует создать завод в Африке

Индийская компания – производитель вакцин Serum Institute of India (SII) – рассматривает возможность создания своего первого производственного предприятия в Африке, надеясь на глобальное расширение после успеха в продаже прививок от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас самое лучшее время для производителя вакцин. Я планирую расширить наше производство по всему миру. Есть несколько замечательных стран: Южная Африка, Руанда, и это лишь некоторые из тех, на которые мы обращаем внимание», – заявил исполнительный директор SII Адар Пунавалла во время интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Пунавалла сообщил, что встречается с некоторыми африканскими официальными лицами в Давосе, чтобы обсудить свои планы. На вопрос о возможных инвестициях он ответил, что такие проекты обычно требуют не менее $300 млн.

Он не сказал, какую продукцию может выпускать африканский завод. Помимо прививок от COVID-19, индийские заводы SII производят вакцины от дифтерии, БЦЖ, кори, краснухи и других заболеваний.

gxpnews