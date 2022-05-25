Дистрибьютор взыскал с транспортной компании 16 млн рублей за нарушение температурного режима

Суд удовлетворил иск ООО «Продвижение» к ООО «Авинэкс» о взыскании 16 млн руб. убытков. Ответчик отвечал за доставку лекарственных препаратов онкоцентру, но из-за нарушения температурного режима покупатель отказался принять товар.

Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Авинэкс» возместить убытки дистрибьютора «Продвижение» в размере 16 млн руб. Ответчик занимался транспортировкой дорогостоящих лекарств по заказу истца, но не смог обеспечить соблюдение температурного режима. Когда покупатель препарата это обнаружил, то отказался принять и оплатить его, следует из решения суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

В январе 2021 года между истцом и ответчиком был заключен договор, согласно которому «Авинэкс» брал на себя транспортировку груза с оказанием комплекса услуг по доставке лекарств и с соблюдением требований стандартов GDP, GMP и IСH, GCP. Однако во время транспортировки термолабильного противоопухолевого препарата в Краевой клинический центр онкологии Министерства здравоохранения Хабаровского края произошло превышение установленных производителем температурных ограничений в +2+8°С до +10,6°С в течение 18 часов 38 минут, что подтверждают показания логгера (прибора для автоматической регистрации определенных параметров с заданной периодичностью).

Когда это обнаружилось, заказчик отказался от поставки. Таким образом истец понес убытки в размере более 16,1 млн руб.

ООО «Продвижение» направило транспортной компании претензии, но та с ними не согласилась. Дело дошло до суда. Арбитражный суд Москвы признал правоту дистрибьютора и полностью удовлетворил его иск.

Решение не вступило в законную силу.

Екатерина Погонцева

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