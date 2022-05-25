Роспотребнадзор сообщил об отсутствии необходимости ставить прививку от оспы обезьян

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет необходимости проводить вакцинацию от оспы обезьян. В России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, каждая из которых хорошо работает, но «очень тяжело переносится при вакцинации», отметила она. Также «Вектор» разработал новую реактогенную вакцину и подал ее на регистрацию в Минздрав.

В России нет необходимости проводить вакцинацию, как от натуральной оспы, так и от оспы обезьян, даже врачам. Об этом заявила на заседании Комитета Госдумы по здравоохранению руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает «Интерфакс».

«Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо. 228 случаев на весь мир, с учетом особенностей формирования эпидпроцесса, о котором если я вслух не сказала, то вы все равно все понимаете и знаете, сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо», — сказала она.

По ее словам, вирусы оспы разных видов животных не мутируют в течение всего периода наблюдения за ними. Поэтому предполагать, что это изменится, нет оснований, следовательно, нет и оснований для иммунизации населения. В России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, каждая из которых хорошо работает, но «очень тяжело переносится при вакцинации», уточнила Попова. Она также добавила, что «Вектор» также разработал новую реактогенную вакцину и три недели назад подал ее на регистрацию в Минздрав. В России усилен санитарно-карантинный контроль, чтобы не допустить завоз оспы обезьян, подчеркнула чиновница.

В мае в нескольких странах мира были выявлены случаи заражения оспой обезьян. В начале недели Роспотребнадзор заявил, что пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян.

Накануне ВОЗ сообщила, что не видит необходимости в массовой вакцинации против обезьяньей оспы. Эксперты организации считают, что соблюдение правил гигиены и безопасное сексуальное поведение помогут справиться с распространением вируса.

Артем Косенок

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