Директор Центра Гамалеи задекларировал доход свыше 100 млн рублей

Директор Центра Гамалеи задекларировал доход свыше 100 млн рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, такую сумму Александр Гинцбург заработал по итогам 2021 года.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург задекларировал доход в 105,9 млн руб. Такая сумма указана в его декларации за 2021 год. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте центра. В его собственности также находятся два жилых дома, квартира, гараж и два земельных участка: под индивидуальное и дачное строительство.

Как выяснил «МВ», по сумме дохода за год Гинцбург находится на втором месте среди руководителей федеральных организаций, подведомственных Минздраву России. На первом — директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина академик Иван Стилиди. За прошлый год он заработал 162,8 млн руб.

Александр Гинцбург возглавляет Центр Гамалеи, который разработал вакцину от коронавирусной инфекции «Cпутник V». В апреле Минздрав одобрил применение первой назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции центра, писал «ФВ».

Фото: Олег Кирюшкин

Артем Косенок

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