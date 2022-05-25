ФАС согласовала цену на «Молнупиравир» двух российских производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цену на препарат от коронавируса двух российских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о лекарственном препарате „Молнупиравир”, производимом ЗАО „Обнинская химико-фармацевтическая компания” и АО „Алиум”. Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 5800 рублей. Она соответствует ранее зарегистрированным ценам лекарственных препаратов, относящихся к МНН молнупиравир», – говорится в сообщении.

Препараты с МНН молнупиравир включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП) с 31 марта, напомнили в ведомстве.

Цены на новую дозировку препарата для лечения заболеваний щитовидной железы ранее согласовала ФАС.

gxpnews