ВОЗ и МККК перестали поставлять жизненно важные лекарства в ДНР и ЛНР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, министров здравоохранения республик проинформировали главные врачи профильных клиник в ДНР и ЛНР.

По оценке медиков, есть риск, что скоро пациенты останутся без лекарств (в том числе инсулин), которые необходимы для выживания.

В апреле представители российского Минздрава обсудили с делегациями ДНР и ЛНР гуманитарное сотрудничество и оказание медицинской помощи населению республик, «в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией».

Глава МИД ранее заявил о готовности России активно участвовать в работе ВОЗ.

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gxpnews