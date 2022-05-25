Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС предложила меры по снижению рисков дефектуры лекарств

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) Алексей Кедрин выступил с инициативами, которые направлены на развитие отечественного фармацевтического производства в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, а также на снижение риска дефектуры лекарственных препаратов:

В целях развития отечественного фармацевтического производства ассоциация считает важным начать обновление проекта стратегии «Фарма-2030», начать формировать предложения для актуализации тех стратегических инициатив правительства, которые ориентированы на охрану здоровья граждан, имеют расчетные ключевые показатели на 2024 и 2030 годы. Это позволит синхронизировать усилия общества, власти и отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Создание прозрачной системы оценки эффективности уже принятых правительством оперативных мер поддержки фармацевтической отрасли – буквально еженедельно, с тем, чтобы снизить риски дефектуры лекарственных препаратов в ближайшее время. Ассоциация предлагает ввести критерии оценки эффективности и мониторинг в отношении следующих принятых мер:

упрощение государственной регистрации лекарственных препаратов для предотвращения возникновения дефектуры (риска дефектуры);

ускорение внесения изменений в регистрационное досье для предотвращения возникновения дефектуры (риска дефектуры);

упрощение перерегистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для предотвращения возникновения дефектуры (риска дефектуры);

реализация программы импортозамещения стандартных образцов активных фармацевтических субстанций и примесей;

предоставление системообразующим предприятиям фармацевтической промышленности банковских гарантий с льготной ставкой комиссии (для предприятий – 1%, компенсация банкам – до 2%);

субсидирование кредитных ставок для системообразующих предприятий в целях получения льготных кредитов (на срок до 12 месяцев под 11% годовых) на пополнение оборотных средств.

«Благодаря оперативному мониторингу мы сможем вовремя отследить, какие меры и почему работают неэффективно, корректировать принятые решения, снижая риски дефектуры лекарств», – подчеркнул председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин.

gxpnews