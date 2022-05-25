Производство препарата «Фенотропил» возобновили в подмосковном Щелкове

Фармацевтическая компания «Валента Фарм» из города Щелково Московской области снова запустила производство лекарственного препарата «Фенотропил», который выпускался с 2004 по 2017 год. Он должен появиться на полках аптек летом 2022 года.

В ходе сегодняшнего пресс-тура на завод «Валента Фарм» в Щелково стало известно, что во вторник, 24 мая, была выпущена одна из первых партий препарата, а уже 25 мая начнется отгрузка ЛП дистрибьюторам.

«Планируем, что к июню текущего года он уже окажется на полках аптек», – заявил директор бизнес-подразделения «Болезни нервной системы и опорно-двигательного аппарата» компании «Валента Фарм» Алексей Рогов.

Формула препарата не изменилась. 500 тысяч упаковок выпустят уже в этом году, а за целый год планируемый объем составит 1,5 млн упаковок. В компании ожидают, что препарат выйдет на 1-2-е место по продажам ноотропных ЛП (ранее был на 4-м месте).

На вопрос о том, сколько средств было инвестировано в возвращение «Фенотропила» на рынок, представители компании не ответили.

О том, что «Валента Фарм» планирует возобновить производство «Фенотропила», стало известно в апреле текущего года.

Действующим веществом «Фенотропила» является фонтурацетам. Молекула фонтурацетама была разработана для советских космонавтов в 1983 году в Институте биомедицинских проблем Российской академии наук. Лекарственный препарат помогал справляться с длительными стрессами и усталостью при работе в космосе. После успешного применения препарата в экстремальных условиях высоких нагрузок космического полета специалисты решили внедрить препарат и в клиническую практику для широкого круга пациентов.

gxpnews